Сельта — Реал Мадрид прямая трансляция 20.03.2021, смотреть онлайн

В 18:15 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Сельта» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.33.

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