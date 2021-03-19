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    Тараз — Кызыл-Жар прямая трансляция 19.03.2021, смотреть онлайн

    Тараз — Кызыл-Жар: онлайн-трансляция матча начнется в 11:00

    Футбол
    В 11:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Тараз» — «Кызыл-Жар» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кызыл-Жар» — «Тараз» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тараз — Кызыл-Жар.

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