Сульшер: «МЮ» выиграл очень сложный матч против великолепного клуба

Главный тренерпрокомментировал победу надв ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0, первая игра — 1:1).

«Конечно, мы рады. Мы выиграли очень сложный матч против великолепного клуба, преодолев определенные трудности.

Когда играешь на ноль, то даришь себе хорошую возможность победить. Ближе к концу Хендерсон сделал великолепный сэйв, я доволен игрой всей команды в обороне. Мы знаем, что вся наша оборонительная шестерка, включая Мактоминея и Фреда, всегда отдается полностью на поле.

Нам не хватало Погба. Его не было почти два месяца, любой команде будет не хватать такого футболиста. Он очень важен для нас, его возвращение — большое усиление. Он играет очень важную роль в команде», — цитирует Сульшера BBC.