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    Сульшер: «МЮ» выиграл очень сложный матч против великолепного клуба

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0, первая игра — 1:1).

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Конечно, мы рады. Мы выиграли очень сложный матч против великолепного клуба, преодолев определенные трудности.

    Когда играешь на ноль, то даришь себе хорошую возможность победить. Ближе к концу Хендерсон сделал великолепный сэйв, я доволен игрой всей команды в обороне. Мы знаем, что вся наша оборонительная шестерка, включая Мактоминея и Фреда, всегда отдается полностью на поле.

    Нам не хватало Погба. Его не было почти два месяца, любой команде будет не хватать такого футболиста. Он очень важен для нас, его возвращение — большое усиление. Он играет очень важную роль в команде», — цитирует Сульшера BBC.

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