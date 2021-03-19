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    Парма — Дженоа: смотреть онлайн трансляцию 19.03.2021

    Парма — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Парма Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Парма» — «Дженоа» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Парма» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Парма»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парма» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.69.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Парма» — «Дженоа».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Парма» и «Дженоа» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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