Клопп: Cложная жеребьевка, но для меня это не проблема

Главный тренер «Ливерпуля»дал комментарий по поводу того, что его команда попала на мадридский «Реал» в рамках жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов.

«Захватывающе. Cложная жеребьевка, но для меня это не проблема. Если посмотреть на остальные команды, проскальзывает мысль: "Боже мой!". Все они сильны. Я с нетерпением жду матчей.

Мы играли с "Реалом" всего два года назад. Это была тяжелая ночь для нас, так что круто получить шанс сыграть с ними снова.

Я знаю, что сейчас другой этап и все такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но все в порядке. Если матч будет в Будапеште, ничего страшного. Нас устраивает. Будем надеяться, что домашний матч на "Энфилде" тоже будет отличным.

Так что нет, ничего плохого сказать не могу. Просто круто», — сказал Клопп пресс-службе «Мерсисайдцев».