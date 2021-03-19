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    Клопп: Cложная жеребьевка, но для меня это не проблема

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу того, что его команда попала на мадридский «Реал» в рамках жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Захватывающе. Cложная жеребьевка, но для меня это не проблема. Если посмотреть на остальные команды, проскальзывает мысль: "Боже мой!". Все они сильны. Я с нетерпением жду матчей.

    Мы играли с "Реалом" всего два года назад. Это была тяжелая ночь для нас, так что круто получить шанс сыграть с ними снова.

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    • Я знаю, что сейчас другой этап и все такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но все в порядке. Если матч будет в Будапеште, ничего страшного. Нас устраивает. Будем надеяться, что домашний матч на "Энфилде" тоже будет отличным.

    Так что нет, ничего плохого сказать не могу. Просто круто», — сказал Клопп пресс-службе «Мерсисайдцев».

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