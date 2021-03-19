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    Экс-тренер «Краснодара»: мое мнение — Шапи и Агкацев по документам моложе, чем на самом деле

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    Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков поделился мнением о 19-летнем вратаре команды Станиславе Агкацеве.

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    «На тренировках его не видел, сужу по матчам. Мое мнение — по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет.

    Неплохой, перспективы примерно как у Джанаева, если дадут возможность играть. А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

    Агкацеву в этом году исполнилось 19 лет, Сулейманову сейчас 21 год.

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