Тухель: Никто не захочет играть против «Челси» в четвертьфинале ЛЧ

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С первой же минуты в этом клубе я почувствовал себя членом большой семьи. Мне оказывали невероятную поддержку. Все было сделано, чтобы я здесь почувствовал себя своим. Вклад игроков невозможно переоценить. Они очень стараются. Мы двигаемся от матча к матчу и делаем все, чтобы их подбодрить.

Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться.

Знаем, что всегда можем положиться на силовую игру, если что-то не заладится в атаке. Мы не боимся применять силовую борьбу, если не удается находить решения в нападении. Мы получили удовольствие от борьбы. Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы.

Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть против нас в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться — мы хорошо подготовимся к новому противостоянию.

Я не запоминаю возраст своих игроков. Нас интересует лишь их игра. Канте придает интенсивность нашим действиям. Тренировать его — одно удовольствие. Он очень скромный парень и очень полезный игрок», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.