ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
  • 09:09
    • Уткин назвал главную ошибку нового руководства ЦСКА
  • 00:53
    • «Бавария» второй раз обыграла «Лацио» в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:53
    • «Челси» обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 22:07
    • Дубль Вендела помог «Зениту» победить ЦСКА
  • 21:35
    • Источник: Гончаренко — в шаге от отставки
    Все новости спорта

    Тухель: Никто не захочет играть против «Челси» в четвертьфинале ЛЧ

    Футбол Челси Атлетико Лига чемпионов Футбол Англии Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «С первой же минуты в этом клубе я почувствовал себя членом большой семьи. Мне оказывали невероятную поддержку. Все было сделано, чтобы я здесь почувствовал себя своим. Вклад игроков невозможно переоценить. Они очень стараются. Мы двигаемся от матча к матчу и делаем все, чтобы их подбодрить.

    Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться.

  • Симеоне: «Челси» заслуженно выиграл у «Атлетико»
  • Читайте по теме

    • Знаем, что всегда можем положиться на силовую игру, если что-то не заладится в атаке. Мы не боимся применять силовую борьбу, если не удается находить решения в нападении. Мы получили удовольствие от борьбы. Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы.

    Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть против нас в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться — мы хорошо подготовимся к новому противостоянию.

  • Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн
  • УЕФА определит пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/2021. Онлайн-трансляция — в 14:00 мск 19 марта
  • 19/03/2021

    • Я не запоминаю возраст своих игроков. Нас интересует лишь их игра. Канте придает интенсивность нашим действиям. Тренировать его — одно удовольствие. Он очень скромный парень и очень полезный игрок», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли победная серия «Спартака» в матче с «Уралом»?
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Милан» выбьет «МЮ» из Лиги Европы?
  • «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Увезет ли «Динамо» очки из Краснодара?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арминия — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Славия М — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры