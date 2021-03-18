Симеоне: «Челси» заслуженно выиграл у «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник заслужил победу по сумме двух матчей. Первый матч получился равным, но они забили мяч. Сегодня "Челси" сыграл лучше нас и заслуженно взял верх. Мы пытались найти возможность для гола, но не смогли этого сделать, несмотря на все усилия.

Раздражение игроков можно понять, когда их убирают с поля. Мы пытались изменить игру в нападении и по-другому строить свои атаки. Я не ищу оправданий. Соперник сыграл лучше. Нужно поздравить их, извлечь урок и двигаться дальше.

Мы высоко прессинговали, но отобрать мяч не могли. Пытались поменять схему игры, старались давить, но им удалось с этим справиться. Соперник был просто лучше нас. Добавить здесь нечего. Нам нужно прибавлять.

Легко махать кулаками после драки. Теперь уже не о чем сожалеть — противостояние завершилось. Я рад тому, как сегодня сыграл Жоау Феликс. Хотели продолжить борьбу, но в этой Лиге чемпионов мы играли недостаточно хорошо», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.