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    Симеоне: «Челси» заслуженно выиграл у «Атлетико»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Соперник заслужил победу по сумме двух матчей. Первый матч получился равным, но они забили мяч. Сегодня "Челси" сыграл лучше нас и заслуженно взял верх. Мы пытались найти возможность для гола, но не смогли этого сделать, несмотря на все усилия.

    Раздражение игроков можно понять, когда их убирают с поля. Мы пытались изменить игру в нападении и по-другому строить свои атаки. Я не ищу оправданий. Соперник сыграл лучше. Нужно поздравить их, извлечь урок и двигаться дальше.

    Мы высоко прессинговали, но отобрать мяч не могли. Пытались поменять схему игры, старались давить, но им удалось с этим справиться. Соперник был просто лучше нас. Добавить здесь нечего. Нам нужно прибавлять.

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    • Легко махать кулаками после драки. Теперь уже не о чем сожалеть — противостояние завершилось. Я рад тому, как сегодня сыграл Жоау Феликс. Хотели продолжить борьбу, но в этой Лиге чемпионов мы играли недостаточно хорошо», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

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