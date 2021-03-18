Шахтёр Д — Рома прямая трансляция 18.03.2021, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Рома» — «Шахтёр Д» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Рома»).
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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.72.
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