Шахтёр Д — Рома прямая трансляция 18.03.2021, смотреть онлайн

В 20:55 начнётся прямая трансляция матчав 1/8 финала Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Рома» — «Шахтёр Д» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Рома»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.72.

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Матч между командами «Шахтёр Д» и «Рома» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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