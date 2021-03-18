Милан — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Симон Кьер, Суалихо Мейте, Раде Крунич, Франк Кессье, Самуэль Кастильехо, Хакан Чалханоглу, Алексис Салемакерс.

«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Милан» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

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