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    «Краснодар» уступил «Динамо», выигрывая 2:0

    «Краснодар» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Краснодар» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Динамо» — 2:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на 11-й минуте Тонни де Вильена вывел «горожан» вперед, воспользовавшись ошибкой Антона Шунина.

    На 18-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как Кайо получил вторую желтую карточку, срывая контратаку «бело-голубых».

    Несмотря на это, на 51-й минуте именно «Краснодар» забил второй гол. Алексей Ионов забежал по флангу и прострелил в штрафную, где Юрий Газинский в касание пробил под перекладину.

    Спустя семь минут «Динамо» сократило отставание. Даниил Фомин подхватил мяч перед штрафной и нанес роскошный удар на исполнение в верхний угол ворот.

    На 66-й минуте Константин Тюкавин сравнял счет, точно пробив головой после подачи Арсена Захаряна.

    А на 80-й минуте гости забили победный гол. И вновь отличился Тюкавин, который с разворота пробил Егора Бабурина.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Динамо 2:3
    Голы: 1:0 Тонни Триндаде Вильена (11'), 2:0 Юрий Газинский (51'), 2:1 Даниил Фомин (59'), 2:2 Konstantin Tyukavin (66'), 2:3 Konstantin Tyukavin (80') Краснодар: Егор Бабурин, Егор Сорокин, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла (Вячеслав Литвинов, 2127'), Юрий Газинский (Даниил Уткин, 7127'), Тонни Триндаде Вильена (Кристофер Ольссон, 6227'), Вандерсон, Алексей Ионов, Виктор Классон (Магомед-Шапи Сулейманов, 7127') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела (Clinton N'Jie, 6527'), Дмитрий Скопинцев (Konstantin Tyukavin, 5527'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Даниил Лесовой (Сергей Паршивлюк, 8127'), Вячеслав Грулёв (Николай Комличенко, 6527'), Arsen Zakharyan Предупреждения: Кайо (8'), Вячеслав Грулёв (12'), Кайо (18'), Гильермо Варела (28'), Виктор Классон (33'), Даниил Фомин (52'), Егор Сорокин (75'), Вандерсон (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает девятое место (34 очка), а «Динамо» — пятое (39 очков).

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