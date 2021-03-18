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    «Реал» убедил Азара отказаться от операции

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    Посоветовавшись с различными специалистами, мадридский «Реал» убедил Эдена Азара отказаться от повторных операций на лодыжке, сообщает Marca.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Бельгиец считает, что все его недавние травмы связаны с проблемной лодыжкой, на которой он перенес операцию в Далласе в прошлом году.

    Азар чувствует себя некомфортно из-за физических проблем и постоянных мышечных травм, но мадридский клуб попросил его набраться терпения и не торопиться, чтобы полностью восстановиться.

    Между тем, специалисты из сборной Бельгии ранее посоветовали Азару перенести операцию, чтобы не пропустить чемпионат Европы этим летом.

    Ранее сообщалось, что у 30-летнего бельгийца была диагностирована травма поясничной мышцы.

    В этом сезоне Азар выходил на поле в 14 матчах «Реала».

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