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    Генич: Позиции Гончаренко серьезно пошатнулись после матча с «Зенитом»

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что руководство ЦСКА может решиться на увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера после неудачного матча с «Зенитом» (2:3).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Позиции Гончаренко действительно серьезно пошатнулись. С одной стороны, для ЦСКА, не склонного к эмоциональным решениям, убирать тренера сейчас — очень рискованно и не слишком дальновидно. Да, ситуация неприятная, но изначально было понятно, что армейцам будет тяжело бороться за чемпионство, потому что у команды слишком большая амплитуда между хорошими и неудачными матчами.

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    • С другой стороны, сейчас удобный момент для смены тренера, потому что какие-то ошибки допускает именно Гончаренко. Впереди же пауза на игры сборных, в которую с наставником можно договориться и полюбовно расстаться. А после сделать выбор в пользу того же Василия Березуцкого, чтобы он успел самостоятельно поработать с командой.

    Я отношусь с симпатией к Гончаренко, но не удивлюсь, если руководство ЦСКА пойдет на радикальные меры, чтобы встряхнуть коллектив на оставшиеся игры.

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    • Уверен, что Виктор Михайлович без работы не останется. Скепсис болельщиков ЦСКА по отношению к нему мне понятен, потому что никто не живет прошлым и воспоминаниями о победах над "Реалом". Плюс провалы в еврокубках в последние годы не дают поводов верить в ЦСКА Гончаренко», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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