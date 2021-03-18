Дзюба: Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Заслуженная победа сегодня. Мы по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил.
Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти.
Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня я. Это часть футбола.
Я рад, что "отмазался" голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.
Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, желтую получил», — передает слова Дзюбы Sport24.