Дзюба: Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти

Нападающий «Зенита»прокомментировал победу над(3:2) в 23-м туре РПЛ и свой незабитый пенальти.

«Заслуженная победа сегодня. Мы по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил.

Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти.

Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня я. Это часть футбола.

Я рад, что "отмазался" голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.

Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, желтую получил», — передает слова Дзюбы Sport24.