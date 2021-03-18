ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаКороль Карим и неудачное решение Гасперини. «Реал» вернулся в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:26
    • Нюбель — в воротах «Баварии» на матч с «Лацио»
  • 22:16
    • «Челси» и «Атлетико» огласили составы
  • 22:07
    • Дубль Вендела помог «Зениту» победить ЦСКА
  • 21:35
    • Источник: Гончаренко — в шаге от отставки
  • 23:12
    • Гончаренко: У меня есть силы продолжить работу до конца чемпионата
    Все новости спорта

    Дзюба: Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти

    Футбол Зенит ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в 23-м туре РПЛ и свой незабитый пенальти.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Заслуженная победа сегодня. Мы по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил.

    Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти.

    Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня я. Это часть футбола.

    Я рад, что "отмазался" голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.

    Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, желтую получил», — передает слова Дзюбы Sport24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли победная серия «Спартака» в матче с «Уралом»?
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Милан» выбьет «МЮ» из Лиги Европы?
  • «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Увезет ли «Динамо» очки из Краснодара?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кайсар — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Портленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры