«Челси» — «Атлетико»: счет матча 2:0, обзор голова

Лондонскийодержал домашнюю победу над мадридским(2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Вернер прорвался в штрафную мадридцев с левого фланга атаки и отпасовал низом на правый край, откуда Зиеш точным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от Облака в сетку ворот.

Мадридцы заканчивали матч в меньшинстве — на 81 минуте Стефан Савич получил прямую красную карточку за удар локтем.

А уже в компенсированное время вышедший минутой ранее на замену защитник Эмерсон установил окончательный счет.

Получил Эмерсон пас от Пулишича на левом краю чужой штрафной и уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Облака.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Челси — Атлетико 2:0 Голы: 1:0 Хаким Зиеш (34'), 2:0 Эмерсон (90') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (Бен Чилвел, 9027'), N'Golo Kante, Матео Ковачич, Хаким Зиеш (Кристиан Пулишич, 7727'), Рис Джеймс, Кай Хаверц (Эмерсон, 9027'), Тимо Вернер (Каллум Хадсон-Одои, 8327') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Ренан Лоди (Марио Эрмосо, 4627'), Стефан Савич, Киран Триппьер (Тома Лемар, 6927'), Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Янник Карраско (Мусса Дембеле, 5327'), Жоау Фелиш, Луис Суарес (Анхель Корреа, 5927') Предупреждения: Кай Хаверц (30'), Ренан Лоди (31'), Сауль Ньигес (51'), Хосе Хименес (60'), Коке (72') Удаление: Стефан Савич (82')

Первый матч закончился победой «Челси» со счетом 1:0 и по сумме двух матчей лондонский клубы вышел в четвертьфинал.