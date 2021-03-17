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    РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков

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    Пресс-служба РПЛ сообщила о тестовом запуске систему добровольной идентификации болельщиков. Она будет работать в таком режиме до конца сезона.

    Болельщики «Зенита»
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    Болельщики «Зенита»

    Работа системы предполагает регистрацию людей в системе сервиса Премьер Pass. Она должна сделать процесс идентификации максимально комфортным для самих пользователей.

    «Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдет успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации — ее параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств.

    При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте Премьер-Лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. На сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка "Войти через Премьер-Лигу". Электронный билет будет оформлен с привязкой к учетной записи болельщика в системе идентификации РПЛ», — говорится в заявлении лиги.

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