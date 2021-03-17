Олич назвал главную проблему ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКАподелился мнением о проблемах ЦСКА после возобновления сезона.

«Не очень хорошо говорить про тренера. Гончаренко работает в ЦСКА уже почти пять лет. Все знают, что это не тот клуб, который будет менять наставника каждые два-три месяца.

По-моему, самые большие проблемы у ЦСКА из-за того, что игроки, которые были куплены летом, не смогли с ходу оправдать возложенные на них надежды. Наверное, еще никогда клуб не тратил столько денег на новичков. Думаю, они выложили около € 30 млн за Бруно Фукса, Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча. Первый пока вообще не играл из-за травм. Эджуке регулярно выходит на поле, а Гайч уже ушел из команды в аренду.

Эти футболисты не смогли сразу показать уровень, который они демонстрировали в своих прошлых командах. Знаю, что тот же Гайч в Аргентине выглядел очень сильно. Следил за ним, многие клубы проявляли к нему интерес. Но он приехал в Россию, и это был совершенно не тот футболист, которого все знали по игре за "Сан-Лоренсо".

Если в условиях нынешнего чемпионата России ты покупаешь футболистов на 30 миллионов евро, то сразу должен претендовать на победу в турнире. По сути, до поражения от "Арсенала" у ЦСКА так и было, даже несмотря на то, что новички не были готовы сразу показать свой реальный уровень.

Если ЦСКА обыграет "Зенит", то снова будет очень близок к первой строчке, поэтому ничего страшного ещё не произошло. Впереди много игр, надо попробовать вернуть веру в себя и в то, что в этом году возможно побороться за золото», — сказал Олич «Известиям».

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в 23-м туре чемпионате России. Матч состоится 17 марта в Москве, начало — в 20:00 мск.