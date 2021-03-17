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    Кутепова вызвали в сборную России

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    Защитник «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России для подготовки к ближайшим матчам квалификации ЧМ-2022.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «С высокой степенью вероятности в заключительном матче мартовского цикла в Трнаве не сыграет защитник "Зандхаузена" Александр Жиров.

    Немецкий клуб проинформировал об этом РФС после того, как получил вызов на игрока. Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией.

  • Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией
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    • Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека.

    РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

    30-летний Жиров в этом сезоне провел 20 матчей во второй Бундеслиге, забил 1 гол, отдал 1 пас, получил 5 желтых и 1 красную карточку. «Зандхаузен» идет на 17-м, предпоследнем, месте.

    Россия сыграет в гостях с Мальтой 24 марта, 27 марта — дома со Словенией, 30 марта — на выезде со Словакией.

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