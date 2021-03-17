Клопп: Я стараюсь быть оптимистом, но попасть в Лигу чемпионов через АПЛ будет почти невозможно

Главный тренер «Ливерпуля»оценил шансы своей команды попасть в Лигу чемпионов через чемпионат Англии.

«Соперникам обычно не требуется создавать много моментов в матчах против нас, потому что допускаем ужасные, безумные ошибки. Их можно назвать фарсом.

С другой стороны, мы создаем много моментов, по "ожидаемым голам" мы до сих пор вторые после "Манчестер Сити" в АПЛ, но мы далеко от них по числу забитых мячей. Реализация — проблема, с который мы сталкиваемся весь сезон.

Я стараюсь быть оптимистом, но попасть в Лигу чемпионов через АПЛ будет почти невозможно, учитывая то место, что мы сейчас занимаем.

Выйти в Лигу чемпионов через АПЛ будет сложно, и мы знаем это. А Лигу чемпионов обычно не выигрывают в сезоны с таким количеством травм. Вы же знаете это, Лотар», — сказал Клопп в интервью с Лотаром Маттеусом.