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    Клопп: Я стараюсь быть оптимистом, но попасть в Лигу чемпионов через АПЛ будет почти невозможно

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды попасть в Лигу чемпионов через чемпионат Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Соперникам обычно не требуется создавать много моментов в матчах против нас, потому что допускаем ужасные, безумные ошибки. Их можно назвать фарсом.

    С другой стороны, мы создаем много моментов, по "ожидаемым голам" мы до сих пор вторые после "Манчестер Сити" в АПЛ, но мы далеко от них по числу забитых мячей. Реализация — проблема, с который мы сталкиваемся весь сезон.

    Я стараюсь быть оптимистом, но попасть в Лигу чемпионов через АПЛ будет почти невозможно, учитывая то место, что мы сейчас занимаем.

    Выйти в Лигу чемпионов через АПЛ будет сложно, и мы знаем это. А Лигу чемпионов обычно не выигрывают в сезоны с таким количеством травм. Вы же знаете это, Лотар», — сказал Клопп в интервью с Лотаром Маттеусом.

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