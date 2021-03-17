Кириченко: Для ЦСКА игра с «Зенитом» — последний шанс на гонку за чемпионство

Бывший игрок ЦСКАподелился мыслями о предстоящей игре между московским клубом и, которая состоится в рамках 23-го тура РПЛ.

«Я бы не сказал, что у "Зенита" был такой уж кризис. Единственный матч, где мы увидели не очень хорошее качество игры, это встреча с "Арсеналом" на Кубок.

Думаю, что в матчах с "Ростовом" и "Рубином" команда выглядела мощно. Можно сказать, что здесь "Зенит" недосчитался очков. Потому что по качеству игры, по мощи он выглядел очень достойно.

Поэтому вполне закономерно, что в матче с "Ахматом" он оборвал неудачную полосу. Если есть качество футбола, в любом случае это выливается в результат.

Можно сказать, что ни одна команда в нашем чемпионате не выглядит мощнее "Зенита". Так что, при всех неурядицах и проблемах, его лидерство тоже закономерно.

Думаю, что "Зенит" — фаворит предстоящей встречи. Даже несмотря на то, что игра в Москве. На мой взгляд, "Зенит" просто выглядит мощнее, чем ЦСКА.

Хотя, конечно, домашняя игра при своих болельщиках — это тоже шанс для армейцев. И, наверное, даже последний шанс как-то вклиниться в чемпионскую гонку. Если ЦСКА не победит, в дальнейшем его ждет только борьба за второе место.

Немало в игре будет зависеть от состояния поля. Мы видим, что "Зенит" довольно качественно играет.

Понятно, что на арене в Санкт-Петербурге крыша, и там хорошее поле, поэтому качеству игры там ничто не мешает.

На стадионе армейцев поле в принципе неплохого качества, но мы понимаем, что сейчас такое время года, что может неожиданно похолодать, или же вдруг дожди пойдут.

Так что газон может быть тяжелым. На мой взгляд, это очень важный вопрос.

В общем, здесь может быть много борьбы, где важную роль будут играть физические кондиции.

Здесь бы я сказал, что "Зенит" имеет преимущество. Учитывая, что Азмун и Дзюба наверху в штрафной очень много продавливают и выигрывают.

Думаю, что будет очень интересно посмотреть на эту игру. Мне кажется, этот матч будет ключевым в распределении мест в турнирной таблице», — сказал Кириченко «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 22 матчей чемпионата. ЦСКА идет третьим, отставая от «Зенита» на 5 баллов.