Денисов: У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Черчесова это может докатиться

Игорь Денисов Фото: globallookpress.com
«Что касается Саламыча, я не понимаю наше телевидение. Я видел то его интервью про сборную.
И я не понимаю, как можно на "Матч ТВ" хаять своих игроков. И как футболисты все это проглотят, поедут играть.
Не знаю, как получится дальше. У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Саламыча это может докатиться. Это жизнь», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».
Ранее президент РФС Александр Дюков признался, что в организации ни разу не задумывались об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.