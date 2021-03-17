Денисов: У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Черчесова это может докатиться

Бывший футболист «Зенита», «Динамо» и «Локомотива»поделился мнением о главном тренере сборной России, который подвергся критике после ряда неудачных матчей национальной команды.

«Что касается Саламыча, я не понимаю наше телевидение. Я видел то его интервью про сборную.

И я не понимаю, как можно на "Матч ТВ" хаять своих игроков. И как футболисты все это проглотят, поедут играть.

Не знаю, как получится дальше. У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Саламыча это может докатиться. Это жизнь», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Ранее президент РФС Александр Дюков признался, что в организации ни разу не задумывались об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.