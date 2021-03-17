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    Малком — в запасе «Зенита» на матч с ЦСКА

    ЦСКА — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на матч 23-го тура РПЛ.

    Малком
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    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

    Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулев, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Шамкин, Малком.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.42, на успех ЦСКА — 3.42, на ничью — 3.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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