ЦСКА — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы московскогои петербургскогона матч 23-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулев, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Шамкин, Малком.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.42, на успех ЦСКА — 3.42, на ничью — 3.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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