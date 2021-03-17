ЦСКА — «Зенит»: счет матча 2:3, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от петербургского(2:3) в матче 23-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 28-й открыли армейцы. Эджуке ушёл от защитника, вошёл в штрафную «Зенита» и навесил на голову Рондона, которому даже прыгать не пришёл — стоя замкнул он передачу.

Питерцы отыгрались спустя 4 минуты. После навеса мяч срикошетил от груди Кучаева, Кузяев попытался сыграть пяткой — это не очень получилось, но мяч отскочил на Дзюбу, который забивал уже в пустые ворота.

На 41-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Азмун получил мяч от Караваева, и после его удара в ногу Фернандесу мяч отскочил в руку российского бразильца.

Однако Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый — Акинфеев прыгнул в левый нижний угол и отбил удар.

На 50-й минуте «Зенит» вышел вперед. После вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку.

Спустя три минуты ЦСКА остался в меньшинстве — Ахметов очень жёстко сыграл по ногу Кузяева и получил прямую красную карточку.

На 77-й минуте Кузяев вошёл в штрафную ЦСКА между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно низом пробил мимо Акинфеева.

Уже в компенсированное время в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Сутормин наступил на ногу Бохинену в штрафной площади. Влашич ударом с «точки» установил окончательный счет.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Зенит 2:3 Голы: 1:0 Хосе Саломон Рондон (28'), 1:1 Артём Дзюба (33'), 1:2 Вендел (50'), 1:3 Вендел (77'), 2:3 Никола Влашич (пенальти) (90') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Бактийор Зайнутдинов (Наяир Тикнизян, 8427'), Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Чидера Эджук, Константин Кучаев (Константин Марадишвили, 6727'), Иван Обляков (Emil Bohinen, 6727'), Хосе Саломон Рондон (Фёдор Чалов, 8427') Зенит: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий (Дмитрий Чистяков, 8527'), Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел (Александр Ерохин, 8527'), Магомед Оздоев (Андрей Мостовой, 7827'), Сердар Азмун (Алексей Сутормин, 6427'), Артём Дзюба Предупреждение: Игорь Акинфеев (45') Удаление: Ильзат Ахметов (53')

Команда Сергея Семака упрочила лидерство в чемпионате России, набрав 48 очков. В активе ЦСКА — 40 очков и третья позиция.

5 апреля «Зенит» примет «Химки», а команда Виктора Гончаренко днем ранее встретится в гостях с «Тамбовом».