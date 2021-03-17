ЦСКА — «Зенит»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 28-й открыли армейцы. Эджуке ушёл от защитника, вошёл в штрафную «Зенита» и навесил на голову Рондона, которому даже прыгать не пришёл — стоя замкнул он передачу.
Питерцы отыгрались спустя 4 минуты. После навеса мяч срикошетил от груди Кучаева, Кузяев попытался сыграть пяткой — это не очень получилось, но мяч отскочил на Дзюбу, который забивал уже в пустые ворота.
На 41-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Азмун получил мяч от Караваева, и после его удара в ногу Фернандесу мяч отскочил в руку российского бразильца.
Однако Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый — Акинфеев прыгнул в левый нижний угол и отбил удар.
На 50-й минуте «Зенит» вышел вперед. После вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку.
Спустя три минуты ЦСКА остался в меньшинстве — Ахметов очень жёстко сыграл по ногу Кузяева и получил прямую красную карточку.
На 77-й минуте Кузяев вошёл в штрафную ЦСКА между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно низом пробил мимо Акинфеева.
Уже в компенсированное время в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Сутормин наступил на ногу Бохинену в штрафной площади. Влашич ударом с «точки» установил окончательный счет.
Команда Сергея Семака упрочила лидерство в чемпионате России, набрав 48 очков. В активе ЦСКА — 40 очков и третья позиция.
5 апреля «Зенит» примет «Химки», а команда Виктора Гончаренко днем ранее встретится в гостях с «Тамбовом».