«Челси» — «Атлетико»: составы, прогноз, коэффициенты

Лондонскийи мадридскийобъявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Алонсо, Канте, Ковачич, Зиеш, Хаверц, Вернер.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Сауль, Коке, Карраско, Льоренте, Фелиш, Суарес.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.46, на успех «Атлетико» — 3.60, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут. Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 1:0.