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    «Челси» и «Атлетико» огласили составы

    «Челси» — «Атлетико»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Челси»
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    «Челси»

    «Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Алонсо, Канте, Ковачич, Зиеш, Хаверц, Вернер.

    «Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Сауль, Коке, Карраско, Льоренте, Фелиш, Суарес.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.46, на успех «Атлетико» — 3.60, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 1:0.

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