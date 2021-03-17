ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Возвращение к истокам. «Ливерпуль» постепенно обретает уверенность
  • 22:03
    • Де Брейне выйдет в старте «Ман Сити» против «Боруссии»
  • 21:55
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Реалом»
  • 19:49
    • «Спартак» интересуется форвардом сборной США
  • 19:35
    • «Коламбус» выставил российского нападающего на драфт отказов
  • 18:38
    • Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Бернат продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»

    Футбол ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Пари Сен-Жермен» объявил о заключении нового контракта с испанским защитником Хуан Бернатом.

    Хуан Бернат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуан Бернат

    Новое соглашение 28-летнего игрока с клубом будет рассчитан до 30 июня 2025 года.

    В нынешнем сезоне Бернат, выступающий за ПСЖ с 2018 года, провел за парижан только три игры.

    Напомним, что футболист выбывал на долгий срок из-за из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

    За сборную Испании защитник сыграл 11 матчей, отличившись одним голом.

    Ранее сообщалось, что Бернатом интересовалась «Барселона», изучавшая возможность оформить его переход на правах свободного агента летом.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» забьют еще до перерыва?
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Продлит ли «Ман Сити» серию поражений «Боруссии»?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Наконец-то произойдет обмен голами?
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Индиана — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Челси — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры