Бернат продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»

объявил о заключении нового контракта с испанским защитником

Новое соглашение 28-летнего игрока с клубом будет рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Бернат, выступающий за ПСЖ с 2018 года, провел за парижан только три игры.

Напомним, что футболист выбывал на долгий срок из-за из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

За сборную Испании защитник сыграл 11 матчей, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Бернатом интересовалась «Барселона», изучавшая возможность оформить его переход на правах свободного агента летом.