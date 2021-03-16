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    Тухель: Знаем, как тяжело обыграть «Атлетико», однако это наш план

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    В первом матче лондонцы одержали победу со счетом 1:0. Встреча проходила в Бухаресте из-за коронавирусных ограничений.

    «Перед нам стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть "Атлетико", однако это наш план.

    Я ожидаю, что "Атлетико" сыграет более-менее так же, как в Бухаресте. У них сзади есть Триппьер, Хименес и Карраско, это немного меняет структуру и стиль атаки.

    Это позволяет им атаковать с Карраском и Триппьером по флангам. В полузащите доступен Льоренте, это чуть изменит их подход.

    У каждого клуба есть своя ДНК и свои характеристики. При Диего Симеоне "Атлетико" стал одной из тех европейских команд, которые труднее всего обыграть. Это их характеристика.

    Они ставят на дисциплинированную, трудолюбивую и суперорганизованную оборону. В то же время они обладают высочайшим классом, чтобы атаковать или владеть мячом», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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