Симеоне: Важно навязать «Челси» свой футбол

Главный тренер «Атлетико»рассказал о подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче лондонцы одержали победу в Мадриде со счетом 1:0.

«Считаю, что у этого "Челси" вообще нет слабых мест. После прихода Томаса Тухеля они не провалили ни одного матча. И пока непонятно, когда это вообще произойдет.

В общем, нам противостоит сильная команда, которая окрепла с приходом нового тренера. Поражений у Тухеля пока не было. "Челси" показывает хорошие результаты дома, играя в качественный футбол.

У нас одна задача — выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й — такое развитие событий вполне реально.

Но важно навязать "Челси" свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.