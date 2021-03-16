Жано: Настоящего Промеса увидим после лета

Бывший полузащитник «Спартака»высказался о хавбеке

«Очень рад, что Промес вернулся в "Спартак". Много читаю, что он сейчас не в форме. Он просто отвык от РПЛ, от холода.

Человек из Европы в минус 15 приехал, дайте ему адаптироваться. Почти вся команда новая, меня, Адриано и других уже нет.

Это большой шаг для "Спартака". Промес заслуживал вернуться, он столько забил, столько отдал. В последнем чемпионстве огромная заслуга Квинси.

Думаю, он будет играть так, как играл до отъезда. Дай бог уже в этом сезоне смогут закончить чемпионат на первом месте. А после летней предсезонки все увидят настоящего Промеса.

Можно сказать, что он уже легенда. Вернулся домой, он очень любит "Спартак". Он будет делать все, чтобы приносить успехи, а не кайфовать и зарабатывать деньги.

Кстати, позавчера мне звонил Джикия, а я не смог ответить, потому что был на тренировке. Прихожу, перезваниваю: "Что случилось?"

Джика говорит: "Промес хотел с тобой по видеосвязи переговорить". Так что в ближайшее время созвонимся с братухой и поговорим», — сказал Ананидзе «Чемпионату».