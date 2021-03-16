Куман: Месси — самый важный человек в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал выступление форвардав матче против «Уэски» (4:1) и отметил значимость футболиста для команды.

«Думаю, Месси показал, что он лучший, а его первый гол был просто фантастическим. Он полностью заслуживает ту важную роль в команде, которую он получает. О Месси уже очень много чего сказано и трудно добавить что-то еще.

Он уже так много лет демонстрирует этот уровень, показывает его во многих матчах. Месси — самый важный человек в истории "Барселоны". К счастью, что он все еще с нами», — приводит слова Кумана Marca.

В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец принял участие в 36 матчах за каталонский клуб, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.