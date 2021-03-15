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    Слуцкий назвал заслуженным вызов Дюпина в сборную России

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вызов в сборную России голкипера Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова.

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    «Безумно приятно, когда игроки из твоей команды получают первый в своей карьере вызов в сборную. Для Юрия Дюпина он особенно важен, все-таки он уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте.

    Он упорно работает на тренировках, доказывает свой уровень в официальных матчах, поэтому он этот вызов получил абсолютно заслуженно.

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    • Илья Самошников — это вообще одно из открытий текущего сезона, он постоянно прогрессирует. Хочется отметить и Дениса Макарова, которого вызвали на молодежный Евро. "Молодежке" предстоит важнейший турнир, и мы будем очень рады, если Денис принесет пользу сборной», — приводит слова Слуцкого «Р-Спорт».

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