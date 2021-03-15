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    Объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы

    Футбол Сборная России Футбол России
    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, сообщается на официальном сайте РФС.

    Молодежная сборная России
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    Молодежная сборная России

    Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара)

    Защитники:Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артём Голубев (УФА), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург)

    Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва)

    Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).

    Групповой этап молодежного Евро пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперника команды Михаила Галактионов станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

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