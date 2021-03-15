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    Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск), сообщается на официальном сайте РФС.

    Сборная России
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    Сборная России

    Всего в основном списке значится 27 футболистов.

    Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК «Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

    Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи.

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