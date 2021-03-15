Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией

Всего в основном списке значится 27 футболистов.
Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК «Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи.