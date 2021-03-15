ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью
  • 13:37
    • Объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы
  • 13:31
    • Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией
  • 17:03
    • Азар получил мышечную травму
  • 15:49
    • Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
  • 15:07
    • КХЛ назвала лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф
    Все новости спорта

    Президент «Ростова» назвал безобразным судейство в России

    Футбол Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выразил недовольство судейством в российской Премьер-лиге.

    Арташес Арутюнянц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арташес Арутюнянц

    В недавнем матче «желто-синие» проиграли «Химкам» (0:1), арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда «Ростова» Али Соу из-за офсайда.

    «Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник.

    Если потом какие-то люди, допускающие ошибки, — или делающие что-то другое — просто берут и убивают "Ростов", то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

    Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим?

    После таких игр — полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты — вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?», — приводит слова Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпулю» пора набирать очки
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Барселона» отведет душу на «Уэске»?
  • «Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сколько раз «Нэшвилл» забьет «Тампе»?
  • «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дерби — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кьево — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры