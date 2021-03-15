Президент «Ростова» назвал безобразным судейство в России

Президент «Ростова»выразил недовольство судейством в российской Премьер-лиге.

В недавнем матче «желто-синие» проиграли «Химкам» (0:1), арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда «Ростова» Али Соу из-за офсайда.

«Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник.

Если потом какие-то люди, допускающие ошибки, — или делающие что-то другое — просто берут и убивают "Ростов", то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим?

После таких игр — полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты — вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?», — приводит слова Арутюнянца «Спорт-Экспресс».