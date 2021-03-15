Пиоли: Чтобы победить «Наполи», хорошей игры недостаточно

Стефано Пиоли Фото: globallookpress.com
«Нам противостоял мастеровитый соперник. В первом тайме было тяжело, мы совершали слишком много ошибок, хотя особому прессингу не подвергались. Сыграть лучше сегодня мы не могли, это был наш предел.
В начале второго тайма мы выглядели лучше, чем "Наполи", но теряли мяч и медленно возвращались в оборону. Чтобы победить такую команду, как "Наполи", хорошей игры недостаточно», — сказал Пиоли Sky Sport Italia.
После этой победы команда Дженнаро Гаттузо поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» находится на второй строчке.