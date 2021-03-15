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    Пиоли: Чтобы победить «Наполи», хорошей игры недостаточно

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал домашнее поражение от «Наполи» (0:1) в 27-м туре чемпионата Италии.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Нам противостоял мастеровитый соперник. В первом тайме было тяжело, мы совершали слишком много ошибок, хотя особому прессингу не подвергались. Сыграть лучше сегодня мы не могли, это был наш предел.

    В начале второго тайма мы выглядели лучше, чем "Наполи", но теряли мяч и медленно возвращались в оборону. Чтобы победить такую команду, как "Наполи", хорошей игры недостаточно», — сказал Пиоли Sky Sport Italia.

    После этой победы команда Дженнаро Гаттузо поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» находится на второй строчке.

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