Пиоли: Чтобы победить «Наполи», хорошей игры недостаточно

Главный тренерпрокомментировал домашнее поражение от(0:1) в 27-м туре чемпионата Италии.

«Нам противостоял мастеровитый соперник. В первом тайме было тяжело, мы совершали слишком много ошибок, хотя особому прессингу не подвергались. Сыграть лучше сегодня мы не могли, это был наш предел.

В начале второго тайма мы выглядели лучше, чем "Наполи", но теряли мяч и медленно возвращались в оборону. Чтобы победить такую команду, как "Наполи", хорошей игры недостаточно», — сказал Пиоли Sky Sport Italia.

После этой победы команда Дженнаро Гаттузо поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» находится на второй строчке.