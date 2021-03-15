Николич: Надо похвалить Федотова за работу, против «Сочи» сложно играть

Главный тренер «Локомотива»после победы над(3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Очень важная игра, трудная. Много моментов было и у нас, и у соперника. Обе команды показали качественный футбол. Важные три очка. Продолжаем работу.

Хороший старт сезона, выиграли 4 матча подряд. Следующая игра очень важная, так как потом будет перерыв на матчи сборных.

Что касается "Сочи", то это очень качественная команда. Мне нравится, как они играют в этом сезоне. Надо похвалить Федотова за работу, против них сложно играть.

За счет чего Камано вышел на другой уровень? Это не только Камано, но и другие ребята. Каждый, кто понимает футбол, знает, что сейчас происходит в команде.

Ушли многие лидеры, много травмы, был трудный график. Нам еще не хватает несколько игроков — Миранчук, Зе Луиш. Можно сказать, что стакан наполовину полон или наполовину пуст.

Смолов забил важный и хороший гол, но его не было четыре месяца. Надо продолжать работать.

У каждого игрока должна быть мотивация показывать себя на полную. Не важно, играет человек в старте или выходит на замену», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

«Локомотив» после этой встречи занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 37 очков.