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    Николич: Надо похвалить Федотова за работу, против «Сочи» сложно играть

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Очень важная игра, трудная. Много моментов было и у нас, и у соперника. Обе команды показали качественный футбол. Важные три очка. Продолжаем работу.

    Хороший старт сезона, выиграли 4 матча подряд. Следующая игра очень важная, так как потом будет перерыв на матчи сборных.

    Что касается "Сочи", то это очень качественная команда. Мне нравится, как они играют в этом сезоне. Надо похвалить Федотова за работу, против них сложно играть.

    За счет чего Камано вышел на другой уровень? Это не только Камано, но и другие ребята. Каждый, кто понимает футбол, знает, что сейчас происходит в команде.

    Ушли многие лидеры, много травмы, был трудный график. Нам еще не хватает несколько игроков — Миранчук, Зе Луиш. Можно сказать, что стакан наполовину полон или наполовину пуст.

    Смолов забил важный и хороший гол, но его не было четыре месяца. Надо продолжать работать.

    У каждого игрока должна быть мотивация показывать себя на полную. Не важно, играет человек в старте или выходит на замену», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

    «Локомотив» после этой встречи занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 37 очков.

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