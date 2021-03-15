«Милан» — «Наполи»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 27-го тура чемпионата Италиина своем поле уступилсо счетом 0:1.

Автором единственного мяча стал на 49-й минуте Маттео Политано, отличившийся после передачи Пётра Зелиньски.

В концовке встречи хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Анте Ребича.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Наполи 0:1 Гол: 0:1 Маттео Политано (49') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Диогу Далот, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Самуэль Кастильехо (Алексис Салемакерс, 60'), Сандро Тонали, Хакан Чалханоглу (Браим Диас, 60'), Раде Крунич (Анте Ребич, 60'), Франк Кессье (Суалихо Мейте, 67'), Рафаэл Леау (Йенс Хеуге, 79') Наполи: Давид Оспина, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Диего Демме (Тьемуэ Бакайоко, 79'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 75'), Маттео Политано (Мариу Руй, 79'), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Виктор Осимхен, 59') Предупреждения: Никола Максимович (25'), Джованни Ди Лоренцо (69'), Тео Эрнандес (86') Удаление: Анте Ребич (90')

После этой победы команда Дженнаро Гаттузо поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» находится на второй строчке.