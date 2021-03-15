Галактионов объяснил отсутствие Игнатьева в заявке на Евро-2021

Главный тренер молодежной сборной Россиирассказал, почему нападающий «Рубина»не попал в заявку команды на чемпионат Европы.

«Игнатьев — игрок, которого надо поддерживать, но сейчас у него нет практики в клубе. Нет никаких скидок на имена, никаких абонементов. Есть конкуренция и игровая практика. У нас теплые отношения с Ваней, но есть сегодняшние реалии.

С Рассказовым тоже хорошие отношения, но опыт подсказывает, что нужны футболисты универсальные, которые могут закрыть несколько позиций. Поэтому сделали выбор в пользу стабильного Маслова», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

Групповой этап чемпионата Европы среди молодежных команд пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии. Россияне встретятся с командами Исландии, Франции и Дании.