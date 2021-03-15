Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита»заявил, что в сезоне 2012/13 мог оказаться в составе «Спартака».

«Во время ссоры с "Зенитом" мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: "Честно скажу, я ненавижу ваш 'Спартак'. Просто ненавижу". У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема.

Но я сказал, что готов перейти в "Спартак" для того, чтобы обыграть "Зенит". Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть "Зенит". То ли я себя до такой ручки довел, то ли "Зенит". Переход должен был состояться.

Почему не состоялся? Меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки "Зенита", меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.

У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в "Спартак", но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло.

Представляю, как отреагировали бы фанаты "Зенита". Ситуация была бы как у Быстрова, только еще громче. Но фанаты же не знали, почему Быстров переходил и как. Нельзя было говорить категорически, что ты иуда.

Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде. По переходу Быстрова в "Спартак" все решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, "Зенит" просто набрал — и все, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил "Зенит" с тем составом на третье место. Интересное было время», — приводит слова Денисова «Чемпионат».