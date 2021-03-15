ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью
  • 13:37
    • Объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы
  • 13:31
    • Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией
  • 15:49
    • Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
  • 15:07
    • КХЛ назвала лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф
  • 08:19
    • Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга
    Все новости спорта

    Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

    Футбол Зенит Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов заявил, что в сезоне 2012/13 мог оказаться в составе «Спартака».

    Игорь Денисов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Денисов

    «Во время ссоры с "Зенитом" мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: "Честно скажу, я ненавижу ваш 'Спартак'. Просто ненавижу". У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема.

    Но я сказал, что готов перейти в "Спартак" для того, чтобы обыграть "Зенит". Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть "Зенит". То ли я себя до такой ручки довел, то ли "Зенит". Переход должен был состояться.

    Почему не состоялся? Меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки "Зенита", меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.

    У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в "Спартак", но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло.

    Представляю, как отреагировали бы фанаты "Зенита". Ситуация была бы как у Быстрова, только еще громче. Но фанаты же не знали, почему Быстров переходил и как. Нельзя было говорить категорически, что ты иуда.

    Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде. По переходу Быстрова в "Спартак" все решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, "Зенит" просто набрал — и все, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил "Зенит" с тем составом на третье место. Интересное было время», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпулю» пора набирать очки
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Барселона» отведет душу на «Уэске»?
  • «Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сколько раз «Нэшвилл» забьет «Тампе»?
  • «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дерби — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кьево — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры