«Ювентус» готов бесплатно отпустить Роналду

может отпустить нападающегобесплатно, передает AS.

По данным источника, это связано с высокой заработной платой португальца, которая составляет 31 миллион евро за сезон. Отмечается, что «старая синьора» рассматривает вариант с досрочным расторжением его контракта. Таким образом, чемпион Италии сэкономит почти 86 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард ведет переговоры о возвращении в мадридский «Реал».

Напомним, контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провел 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.