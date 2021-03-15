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    Черчесов заметил трансформацию игровых качеств Миранчука

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор состава на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Миранчук находится в обойме сборной, информации достаточно. Да, пока он мало играет, но даже того игрового времени, что есть, достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах. На дистанции понять это сложно. Прилетит в сборную, мы еще переговорим с ним.

    В вызове Ионова был абсолютно уверен. Со "Спартаком" он играл не на своей позиции, а правым защитником. Вынужденная перестановка. Последний матч он сыграл в полузащите, свои моменты имел, гол с пенальти забил.

    Что касается Ахметова, у нас есть информация со сборов. На кубке, кстати, он забил гол. Ему травма мешала, теперь он по-другому выглядит. Нам нужны такие игроки, посмотрите, насколько он делает быстрее развитие атаки, отдает вовремя пасы. Мы на некоторые вещи под другим углом смотрим. Вот, например, Самошникова вызвали, а тут он забил и вы не спрашиваете, почему вызвали.

    Головин играет либо с замены, либо 70 минут? Все узнаем, но необязательно все говорить. Есть клуб "Монако", где он пропустил много из-за травм. Радует, что он с каждым туром свои минуты вырывает, это плюс большой. Саша — парень с характером, просто так никому ничего не отдаст. Знаю Ковача не понаслышке, если он меняет игрока, это не значит, что что-то плохо, просто есть те, кто также заслуживает своих минут.

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    Если говорить о Соболеве, не знаю, что бы было, если бы не случилось той травмы, может, до сих пор бы не оперировался. Хотя мы травму не наносили. Сейчас он здоров, как вы сказали, в огне, а тогда колено видимо ему мешало, но мы не знаем ситуацию до конца. Вот вызов в сборную подтолкнул его к операции, но еще раз: та ситуация вызвала у нас удивление, мы всегда стараемся не делать плохого и не навредить игроку.

    Почему вызвали Дюпина и Самошникова. Во-первых, и в том году смотрели, кто как себя проявляет, кто с определенным потенциалом. У вас своя работа, а мы замечаем, как они начинали играть: Самошников в "Торпедо", Дюпин — в "Анжи". Смотрели на их развитие, на сборы в Турции. Опять же раньше они боролись за другие места, а сейчас — за Лигу Европы. Планка повысилась. Тут еще и мотивационный момент. Мы решили его вызвать, запросили документы, а вчера он забил», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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