Черчесов заметил трансформацию игровых качеств Миранчука

Главный тренер сборной Россииобъяснил выбор состава на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022.

«Миранчук находится в обойме сборной, информации достаточно. Да, пока он мало играет, но даже того игрового времени, что есть, достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах. На дистанции понять это сложно. Прилетит в сборную, мы еще переговорим с ним.

В вызове Ионова был абсолютно уверен. Со "Спартаком" он играл не на своей позиции, а правым защитником. Вынужденная перестановка. Последний матч он сыграл в полузащите, свои моменты имел, гол с пенальти забил.

Что касается Ахметова, у нас есть информация со сборов. На кубке, кстати, он забил гол. Ему травма мешала, теперь он по-другому выглядит. Нам нужны такие игроки, посмотрите, насколько он делает быстрее развитие атаки, отдает вовремя пасы. Мы на некоторые вещи под другим углом смотрим. Вот, например, Самошникова вызвали, а тут он забил и вы не спрашиваете, почему вызвали.

Головин играет либо с замены, либо 70 минут? Все узнаем, но необязательно все говорить. Есть клуб "Монако", где он пропустил много из-за травм. Радует, что он с каждым туром свои минуты вырывает, это плюс большой. Саша — парень с характером, просто так никому ничего не отдаст. Знаю Ковача не понаслышке, если он меняет игрока, это не значит, что что-то плохо, просто есть те, кто также заслуживает своих минут.

Жирков прошел хороший сбор в Дубае, по той или иной причине сейчас не играет, мы на связи. МРТ подтвердило, что нет проблем. Есть три игры, футболист такого уровня может помочь. Тем более знаем его физиологию. Если условный футболист пропускает, то потом минимум месяц приходит в себя. А Жирков быстрее набирает, как и Кузяев, кстати.

Если говорить о Соболеве, не знаю, что бы было, если бы не случилось той травмы, может, до сих пор бы не оперировался. Хотя мы травму не наносили. Сейчас он здоров, как вы сказали, в огне, а тогда колено видимо ему мешало, но мы не знаем ситуацию до конца. Вот вызов в сборную подтолкнул его к операции, но еще раз: та ситуация вызвала у нас удивление, мы всегда стараемся не делать плохого и не навредить игроку.

Почему вызвали Дюпина и Самошникова. Во-первых, и в том году смотрели, кто как себя проявляет, кто с определенным потенциалом. У вас своя работа, а мы замечаем, как они начинали играть: Самошников в "Торпедо", Дюпин — в "Анжи". Смотрели на их развитие, на сборы в Турции. Опять же раньше они боролись за другие места, а сейчас — за Лигу Европы. Планка повысилась. Тут еще и мотивационный момент. Мы решили его вызвать, запросили документы, а вчера он забил», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».