Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион прямая трансляция 14.03.2021, смотреть онлайн

В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Саутгемптон»).

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