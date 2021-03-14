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    Рондон рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Зенита»

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    Нападающий ЦСКА Саломон Рондон рассказал, почему не постесняется праздновать гол в матче против «Зенита».

    Саломон Рондон
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    Саломон Рондон

    «Буду ли я праздновать гол в ворота "Зенита"? Со мной такое случалось, когда я перешел из "Рубина" в "Зенит". Я забил три гола и праздновал все три. Думаю, это скорее вопрос времени.

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    • Я нападающий, я живу за счет голов. Я взволнован, и я думаю, что праздновал бы [свой гол "Зениту"]. Конечно, у меня остались очень приятные воспоминания о "Зените" и его городе», — приводит слова Рондона Marca.

    Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта в Москве.

    Напомни, Рондон выступал за «Зенит» с 2014 по 2015 год.

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