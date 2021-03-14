Рондон рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Зенита»

Нападающий ЦСКАрассказал, почему не постесняется праздновать гол в матче против «Зенита».

«Буду ли я праздновать гол в ворота "Зенита"? Со мной такое случалось, когда я перешел из "Рубина" в "Зенит". Я забил три гола и праздновал все три. Думаю, это скорее вопрос времени.

Я нападающий, я живу за счет голов. Я взволнован, и я думаю, что праздновал бы [свой гол "Зениту"]. Конечно, у меня остались очень приятные воспоминания о "Зените" и его городе», — приводит слова Рондона Marca.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта в Москве.

Напомни, Рондон выступал за «Зенит» с 2014 по 2015 год.