Рондон: У ЦСКА есть реальная возможность стать чемпионом

Нападающийвысказался о борьбе за чемпионство в России.

«Это лучшее для меня решение. Рад вернуться в Россию. Я уже был чемпионом здесь с "Зенитом". Теперь в команде, которая тоже борется за чемпионство, и путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА есть реальная возможность стать чемпионом.

В РПЛ очень много претендентов на победу. Судьба чемпионата может решиться в одном из туров, поэтому нужно до конца сохранять мотивацию и мобилизацию и полностью отдаваться в каждом матче ради победы», — сказал Рондон Marca.

Рондон в текущем сезоне провел в чемпионате России три матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.