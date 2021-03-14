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    Романцев раскритиковал Соболева после матча с «Динамо»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев после победы над «Динамо» (2:1) рассказал, почему ему не понравилась игра нападающего красно-белых Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    В игре с «Динамо» Соболев стал автором гола и результативной передачи.

    «Слово "системообразующий" никак ему не подходит, на ногах плохо стоит. При любом соприкосновении он норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанда. Тогда, наверное, он будет другим Соболевым.

    Талантливый парень, с данными, с техникой, он и вверху борется, но всегда ищет какой-то незначительный контакт, чтобы упасть — мне такие футболисты не нравятся.

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    • Стоять надо, как Холанд — от него отскакивают все защитники, а не он от них, мощный парень. Если Соболев это поймет, то будет очень нарядный футболист», — приводит слова Романцева Sport24.

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