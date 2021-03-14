Романцев: «Динамо» и «Спартак» играли так, что не стыдно и в еврокубках с такой игрой выступать

Бывший главный тренер «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

«Матч "Спартака" с "Динамо" был похож на такой свежий весенний футбол, от чего мы, честно говоря, уже давно отвыкли. Без пауз, затяжек — меня это порадовало. Смотрелась игра на одном дыхании.

Много, конечно, ошибок было, но это из-за большого желания. Ошибки — они ведь с обеих сторон, необязательные. Но самое главное, что игра закончилась, что не всегда бывает, справедливо — выиграл сильнейший с таким счетом, насколько сейчас "Спартак" сильнее "Динамо".

Кстати, [этот] матч настроил меня оптимистично. "Динамо" и "Спартак" играли так, что не стыдно и в еврокубках с такой игрой выступать — не с грандами, конечно, но с клубами вроде "Динамо" Загреб и "Янг Бойз" можно.

Все мы надеемся, что сейчас мы на самом дне и ниже уже не упадем. Да и вообще — после любого падения начинается если не взлет, то подъем однозначно», — приводит слова Романцева Sport24.