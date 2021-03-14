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    Ним — Монпелье прямая трансляция 14.03.2021, смотреть онлайн

    Ним — Монпелье: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Лига 1 Ним Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Ним» — «Монпелье» в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Монпелье» — «Ним» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ним» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 1.89.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ним» — «Монпелье».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Ним» и «Монпелье» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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