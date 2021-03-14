«Локомотив» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив — Сочи 3:1
Голы: 1:0 Франсуа Камано (42'), 2:0 Франсуа Камано (57'), 2:1 Артур Юсупов (58'), 3:1 Фёдор Смолов (89') Локомотив: Гилерме, Пабло, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Дмитрий Рыбчинский (Дмитрий Баринов, 77'), Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов (Дмитрий Живоглядов, 67'), Максим Мухин, Франсуа Камано (Станислав Магкеев, 88'), Виталий Лисакович (Фёдор Смолов, 67') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Иван Миладинович, Артур Юсупов, Danil Prutsev (Александр Руденко, 77'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Жоаозиньо, Кирилл Заика, Marko Dugandzic (Maksim Barsov, 61') Предупреждения: Дмитрий Рыбчинский (6'), Danil Prutsev (45'), Рифат Жемалетдинов (83'), Иван Миладинович (90')