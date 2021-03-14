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    «Локомотив» обыграл «Сочи», Камано оформил дубль

    «Локомотив» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

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    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Сочи 3:1
    Голы: 1:0 Франсуа Камано (42'), 2:0 Франсуа Камано (57'), 2:1 Артур Юсупов (58'), 3:1 Фёдор Смолов (89') Локомотив: Гилерме, Пабло, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Дмитрий Рыбчинский (Дмитрий Баринов, 77'), Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов (Дмитрий Живоглядов, 67'), Максим Мухин, Франсуа Камано (Станислав Магкеев, 88'), Виталий Лисакович (Фёдор Смолов, 67') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Иван Миладинович, Артур Юсупов, Danil Prutsev (Александр Руденко, 77'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Жоаозиньо, Кирилл Заика, Marko Dugandzic (Maksim Barsov, 61') Предупреждения: Дмитрий Рыбчинский (6'), Danil Prutsev (45'), Рифат Жемалетдинов (83'), Иван Миладинович (90')
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