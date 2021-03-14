Агент: Пускай Галицкий сам разбирается в футболе на 9-м месте и дальше проигрывает 1:6, если нравится

Футбольный агентраскритиковал владельца «Краснодара»после провальных матчей его команды во второй половине сезона.

«От Галицкого в футболе было очень большое ожидание. Человек с деньгами, сам построил бизнес. Все ждали, что проект "Краснодара" будет развиваться, но не только стадионом. Отлично, что построили стадион, сад-огород. Это все хорошо.

Но в футболе нужен результат, который с каждым днем становится хуже. Сейчас они идут на 9-м месте в слабом чемпионате России. Ожидания были, что клуб станет чемпионом. Причем не у болельщиков были ожидания, а у футбольных людей.

Ждали, что "Краснодар" дойдет до пьедестала и правильной работой заставят тряхнуть мешками крупные госкорпорации. Чтобы они брали более сильных игроков и тренеров. Тогда они бы смогли обыгрывать "Краснодар". А что делает клуб? Они покупают двух престарелых футболистов — Чернова и Ионова.

"Краснодар" не может найти у себя молодых игроков, не смог воспитать футболистов за столько лет. Главная претензия в отношении "Краснодара"? У них не появляются новые игроки. Шапи — это не главная звезда "Краснодара". Единственный игрок на уровне — это Сафонов.

За время существования академии, должны были появиться хотя бы 2-3 игрока основы. Клуб теряет своего Фомина. "Уфа" берет его за 3 копейки, а потом перепродает его. Это ошибка. Значит у Галицкого где-то есть люди, которые неправильно ему доносят информацию. Это просто обманутые ожидания футбольной общественности.

Не хочу ничего рекомендовать Галицкому по поводу тренера. Он считает, что я вообще не разбираюсь в футболе. Пускай сам разбирается на 9-м месте и дальше проигрывает "Спартаку" 1:6, если ему это нравится. С Мусаевым он повторит это и даже обновит рекорд. Мусаев может только сильных игроков сделать слабее, а наоборот — нет. Шалимов делал более акцентированную работу, чем делает Мусаев.

Мусаев добился результата? Это все забудут. Какая была задача? Попасть в Лигу чемпионов? А сейчас они на 9-м месте. Если бы они попали в Лигу чемпионов 2-3 года подряд, то это был бы прогресс. А так — это случайность», — приводит слова Гурцкая «Матч ТВ».