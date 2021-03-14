Федотов: Обидно за результат, но не за содержание игры с «Локо»

Главный тренер «Сочи»прокомментировал поражение от(1:3) в матче 22-го тура РПЛ.

«Обидно за результат, но не за содержание игры. С "Локомотивом" нужно все 90 минут держать ухо востро, все три быстрые атаки закончились взятием ворот.

При счете 1:2 у нас были прекрасные возможности, показали динамичный футбол. Несмотря на поражение, ребята достойны похвалы.

Какие задачи у "Сочи"? Еще есть восемь матчей. Мы двигаемся дальше, все в наших руках. Мы точно не сложим оружие», — сказал Федотов в эфире канала «Матч Премьер».

После этого матча сочинский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.