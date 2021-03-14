Федотов: Обидно за результат, но не за содержание игры с «Локо»

Владимир Федотов Фото: globallookpress.com
«Обидно за результат, но не за содержание игры. С "Локомотивом" нужно все 90 минут держать ухо востро, все три быстрые атаки закончились взятием ворот.
При счете 1:2 у нас были прекрасные возможности, показали динамичный футбол. Несмотря на поражение, ребята достойны похвалы.
Какие задачи у "Сочи"? Еще есть восемь матчей. Мы двигаемся дальше, все в наших руках. Мы точно не сложим оружие», — сказал Федотов в эфире канала «Матч Премьер».
После этого матча сочинский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.