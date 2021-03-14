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    Названы сроки восстановления Фати

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    Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати продолжает восстанавливаться после травмы.

    Анссумане Фати
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    Анссумане Фати

    Реабилитация идет хорошо, но медленно, так что его возвращение, изначально запланированное на конец марта, откладывается до апреля, сообщает Mundo Deportivo.

    Как передает источник, юный испанец, который совсем недавно перенес операцию, уже приступил к тренировочным занятиям в зале.

    Напомним, Фати получил травму еще в ноябре 2020 года в поединке Ла Лиги против «Бетиса». В текущем сезоне на его счету всего 10 матчей, в которых он забил пять голов и сделал четыре голевых паса.

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